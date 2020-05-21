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Лавров рассказал о посиделках с Шойгу у костра за кружкой чая

21 мая министру обороны исполняется 65 лет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг поздравил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием, назвав его надежным другом, с которым он всегда рад встретиться не только по служебным делам, но и на спортивных площадках, и у костра за кружкой чая. Текст поздравления опубликован в газете "Коммерсантъ".

"На протяжении многих лет знаю вас как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала, - отметил Лавров. - Дорожу нашей дружбой. Всегда искренне рад нашим встречам - по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе".

Глава МИД РФ также дал высокую оценку личным и деловым качествам Шойгу, которые позволили ему плодотворно трудиться на различных, самых непростых направлениях и успешно справляться со всеми поставленными задачами. "Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа, - указал он. - И сегодня вы "на передовой" защиты национальных интересов".

Лавров пожелал Шойгу сохранять богатырское сибирское здоровье и продолжать "созидать на благо Родины".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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