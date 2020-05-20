В больницы США с начала пандемии доставили почти 500 млн медицинских масок

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Почти 500 млн хирургических масок и более 113 млн респираторов типа N95 было поставлено в американские больницы с 1 марта по 10 мая в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила в среду на брифинге для журналистов.

"С 1 марта по 10 мая благодаря сотрудничеству государственного и частного сектора было поставлено более 113 миллионов респираторов N95, почти полмиллиарда хирургических масок, почти 18 млн защитных щитков для лица и более 12 млрд перчаток. Это очень большое количество средств личной защиты. Мы благодарим наших партнеров в частном секторе за взаимодействие с нами в этих усилиях", - сказала она.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 92 тыс. человек.