Бразилия перенесет итоговую аттестацию школьников из-за коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 мая. /ТАСС/. Власти Бразилии из-за пандемии коронавируса отложили проведение государственного экзамена для выпускников средних школ. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Национального института исследований в области образования (Inep), ответственного за экзамен.

"С учетом общественного запроса и мнения законодательной власти, обусловленных влиянием пандемии коронавируса на [проведение] национального экзамена среднего образования в 2020 году, <...> Inep и министерство образования приняли решение о переносе экзаменов, как в электронном виде, так и в традиционной форме", - сообщает на своем сайте ведомство.

Новые даты экзамена, необходимого для поступления, в вуз пока не известны. Уточняется, что экзамен, который ранее должен был состояться в середине октября - начале ноября, переносится на 30-60 дней. Срок подачи заявлений на сдачу госэкзамена продлевать не планируется, он истекает 22 мая.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. Согласно сводкам Минздрава, в стране насчитывается 271 062 заразившихся, умер 17 971 пациент. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, в сентябре же произойдет спад.