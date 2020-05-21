В Бразилии за сутки выявили почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 19 951, до 291 579. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные официальной статистики бразильского Минздрава.

Как следует из сводки, этот показатель растет рекордными темпами второй день подряд (днем ранее зарегистрировано 17 408 случаев). Количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, за тот же период увеличилось на 889, до 18 860. Вылечились 116 683 пациента.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 70 тыс. инфицированных и свыше 5,3 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стал северо-восточный штат Сеара (30 560), за ним следует Рио-де-Жанейро (30 372). В этих штатах жертвами пандемии стали 1 900 и 3 237 человек соответственно.

Тяжелая эпидемическая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 22,5 тыс. заразившихся и 1 834 умерших) и Мараньян (около 15,1 тыс. инфицированных и 634 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 23,7 тыс. инфицированных и 1 561 умерший) и Пара (около 16,3 тыс. инфицированных и 1 519 умерших) на севере страны. Как выяснила газета "Фолья ди Сан-Паулу", в 11 из 27 субъектов федерации специализированный коечный фонд отделений интенсивной терапии, предназначенный для пациентов с коронавирусом, занят по меньшей мере на 80%.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. О первом подтвержденном случае заражения в крупнейшем государстве региона стало известно 26 февраля, на следующий день после окончания карнавала, сопровождавшегося массовыми гуляньями. 12 мая Минздрав сообщил о 39 положительных пробах, взятых у пациентов с характерными для вызываемого новым коронавирусом заболевания симптомами еще в январе. Позже власти штата Сеара выяснили, что первый пациент с симптомами заражения коронавирусом в этом регионе обратился за медпомощью еще 1 января.

Эпидемия привела к тому, что в стране уже дважды сменился глава Минздрава. 16 апреля из-за разногласий с президентом Жаиром Болсонару по вопросу стратегии борьбы с пандемией своего поста лишился Луис Энрике Мандетта, 15 мая в отставку подал сменивший его Нелсон Тейш, несогласный с главой государства в вопросе необходимости назначения препарата гидроксихлорохин уже на ранних стадиях заболевания. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.