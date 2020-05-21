Единороссы предложили освободить выплаты на детей в 10 тыс. от исполнительных взысканий

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Парламентарии от "Единой России" внесли в Госдуму поправку, освобождающую единовременную выплату на детей до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам. Об этом сообщил в четверг журналистам секретарь генсовета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Он пояснил, что поправка вносится в законопроект по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с пандемией коронавируса, она касается защиты единовременных выплат в 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

"Считаем правильным и справедливым защитить эти выплаты от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда. Нормальное функционирование бизнеса и жизнь граждан предполагает, что по долговым обязательствам нужно платить, однако меры поддержки в условиях коронавируса, которые выплачивает государство, не должны стать источником погашения таких долгов", - заявил секретарь генсовета единороссов.

В подготовке поправки участвовали Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, первый замглавы фракции Андрей Исаев, замсекретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн, а также член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Ранее президент РФ Владимир Путин 11 мая поручил с 1 июня единовременно выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет 10 тыс. рублей на каждого ребенка. По данным Турчака, эта мера коснется порядка 22 млн детей, а вместе со взрослыми членами семьи охватит более 50 млн человек в стране.