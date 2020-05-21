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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 500 человек

Всего за время пандемии в регионе умерли десять человек

ПСКОВ, 21 мая. /ТАСС/. Число жителей Псковской области, заразившихся коронавирусом, превысило 500 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Накануне губернатор Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram сообщил, что постепенное снижение числа зараженных, которого врачи долго добивались, прервалось резким скачком: в регионе за прошлые сутки было зафиксировано 34 новых случая заражения.

"На данный момент всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 513. Выздоровело - 182, умерло - 10", - отмечается в сообщении.

Ранее председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко сообщала, что медики выявили пять очагов заражения коронавирусом на территории Псковской области, которые расположены в медицинских учреждениях региона. Общее число инфицированных граждан в них составляет 117 человек. Кроме того, на территории региона локализован очаг заражения среди рабочих из Киргизии, возводящих в поселке Новосокольники инфекционное отделение. Заразились 46 вахтовиков.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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