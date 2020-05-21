В Дагестане въезд в Кизилюрт ограничат в дни празднования Ураза-байрам

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Кизилюрта ограничили въезд в город и закрыли продовольственные рынки в дни празднования Ураза-байрам для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Оперативный штаб города из-за сложной обстановки с распространением коронавируса принял решение закрыть город с 21 мая до 06:00 25 мая. Въехать и выехать из города смогут только работники экстренных служб. Передвижение автотранспорта по городу также будет прекращено в эти дни, за исключением машин скорой помощи, коммунальных служб. На это время полностью закрываются все рынки, магазины, за исключением крупных супермаркетов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Буйнакска и Хасавюрта в Дагестане временно приостановили работу продовольственных рынков для предотвращения скопления людей в преддверии празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Рынки будут закрыты до 24 мая. В Хасавюрте также введено ограничение на въезд транспорта, за исключением машин экстренных служб, служб жизнеобеспечения, органов государственной власти и местного самоуправления. Мэрия дагестанского Кизляра решила ввести аналогичные ограничения на въезд транспорта и работу непродовольственных торговых объектов с 23 мая по 25 мая.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стало 25 апреля. Праздник Ураза-байрам, завершающий Рамадан, в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 20 мая зарегистрированы 3 643 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 90 человек за сутки), 2266 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 36 человек с COVID-19. Обследованы более 38 тыс. человек, около 4,5 тыс. человек находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.