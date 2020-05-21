Туристов с Мальты и Кипра доставили в Россию спецбортом "Уральских авиалиний"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Российские туристы, оказавшиеся на островах Мальта и Кипра в период пандемии, возвращены на Родину спецбортом "Уральских авиалинии". Всего в Москву прибыли 210 россиян, сообщили в четверг в пресс-службе перевозчика.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"210 российских туристов, "застрявших" на Средиземном море из-за пандемии COVID-19, вчера смогли вернуться домой на спецрейсе "Уральских авиалиний". Попасть на борт нашим соотечественникам помогали волонтеры акции #МыВместе. Пилотировал самолет Герой России КВС (командир воздушного судна) Дамир Юсупов", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что рейс забрал 37 пассажиров с Мальты, после чего вылетел в Ларнаку (о. Кипр), где добавились еще 173 пассажира.

"Мы улетали в хорошем настроении, был усиленный экипаж, соблюдены все меры индивидуальной защиты. Полет и посадка прошли благополучно. Я думаю, пассажиры остались довольны, тем более возвращались домой после столь долгого пребывания за границей", - приводит пресс-служба слова Юсупова.

Волонтерский штаб #МыВместе работает в тесном взаимодействии с МИД, Росавиацией, Минкомсвязи и администрациями субъектов России. Благодаря их помощи в Россию уже вернулись более 400 человек из 15 стран.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость была внесена правка (11:41 мск) — передается с исправлением в заголовке и в лиде, верно - остров Кипр.