МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил в Дагестан противоэпидемическую бригаду для улучшения ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзором направлена в Дагестан специализированная противоэпидемическая бригада Ставропольского противочумного института. Это мобильная лаборатория на базе автошасси, оснащенная самым современным оборудованием, необходимым для диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В состав бригады вошли 12 специалистов. Помимо проведения диагностики на коронавирус они также будут оказывать практическую помощь медорганизациям Дагестана для обеспечения биологической безопасности работы.