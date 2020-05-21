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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор направил в Дагестан противоэпидемическую бригаду

Специалисты Ставропольского противочумного института будут проводить тестирование на коронавирус и помогать медицинским организациям республики

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил в Дагестан противоэпидемическую бригаду для улучшения ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

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"Роспотребнадзором направлена в Дагестан специализированная противоэпидемическая бригада Ставропольского противочумного института. Это мобильная лаборатория на базе автошасси, оснащенная самым современным оборудованием, необходимым для диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В состав бригады вошли 12 специалистов. Помимо проведения диагностики на коронавирус они также будут оказывать практическую помощь медорганизациям Дагестана для обеспечения биологической безопасности работы.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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