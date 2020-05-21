В Крыму за сутки подтвердились 15 случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Коронавирус за сутки подтвердился у 15 человек в Крыму, общее число зараженных достигло 314, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

"Десять человек - город Саки, там известные очаги, три - Евпатория и два - город Симферополь", - сказал Аксенов.

Замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков уточнил, что пять случаев подтверждены в Сакской районной больнице, это медработники, которые находились в обсервации. Всего в этом очаге находятся 49 человек, из них 34 - медперсонал.

"И пять человек - это дети до 17 лет, контакты медработников Сакской районной больницы… Евпатория - три случая, один из них - это подопечный дома престарелых, выявленный в ходе скрининговых исследований в закрытом коллективе. И два случая - в ходе лабораторного обследования у младшего персонала инфекционного отделения Евпаторийской городской больницы. Два случая в Симферополе - тоже по результатам скрининговых исследований здоровых лиц", - рассказал Крутиков.

В Крыму по данным на 21 мая зарегистрированы 25 из 314 зараженных прибыли из-за границы, 31 - из субъектов РФ, 28 случаев выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 226 - по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 4 - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период - 126 человек. Умерли девять человек.