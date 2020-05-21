ВЦИОМ: большинство работающих россиян допускают возможность подработки

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Большинство работающих жителей России (70%) считают возможным иметь дополнительную занятость, которая приносила бы доход. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в четверг.

"Среди работающих россиян (54% от всего населения страны) большинство допускают для себя возможность иметь дополнительную занятость, приносящую доход (70%). Не допускает для себя возможности дополнительного заработка каждый четвертый (26%), а 3% сообщают, что уже имеют подработку", - следует из данных опроса.

По данным ВЦИОМ, 71% опрошенных заявили, что хотели бы найти дополнительный способ заработка, чаще всего об этом говорили мужчины (76%), молодые люди и представители среднего возраста (18-24 лет - 84%, 25-34 лет - 88%, 35-44 лет - 85%). При этом 28% не хотели бы иметь подработку.

Среди наиболее привлекательных сфер занятости для получения дополнительного дохода респонденты назвали продажи/торговлю (8%), строительство (8%), образование (5%), IT/программирование (3%).

О возможности заработать в интернете знают 39% опрошенных, пользующихся интернетом минимум раз в месяц, в то время как 56% не знают о способах заработка онлайн, 20% затруднились ответить на этот вопрос.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 мая 2020 года среди 1 600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.