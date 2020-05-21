Новой радиоведущей Like FM станет голосовой помощник Алиса

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Радио Like FM и "Яндекс" пригласили на роль радиоведущей голосового помощника "Яндекса" Алису, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГПМ Радио.

"Like FM и "Яндекс" запускают совместный проект, в рамках которого вести радиоэфир доверят искусственному интеллекту, 22 мая голосовой помощник "Яндекса" Алиса станет уникальной ведущей на радиостанции Like FM", - рассказали в пресс-службе.

По словам генерального продюсера ГПМ Радио Дениса Серикова, идея родилась во время периода самоизоляции."У Алисы будет возможность показать большой аудитории, что она умеет не только шутить и развлекать беседой в умной колонке от "Яндекса", но уже может вести эфир на такой технологичной радиостанции, как Like FM", - говорится в сообщении.

Алиса может выбирать музыку под настроение, делиться музыкальными новинками, давать прогноз погоды, шутить и вести собственное утреннее шоу в умных колонках. Включить радиостанцию и общаться с Алисой можно также и в Яндекс.Станции, и в других умных колонках.

Голосовой помощник Алиса ежемесячно обрабатывает более 60 млн запросов и отличается грамотной русской речью.

Like FM вещает с 16 марта 2015 года на 87,9 FM (частота в Москве). Входит в состав ведущего российского радиохолдинга - ГПМ Радио.