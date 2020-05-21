Рыбоперерабатывающий завод на Камчатке закрыли на карантин из-за сотрудника с COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая. /ТАСС/. Рыбоперерабатывающий завод в селе Соболево на западе Камчатки закрыт на карантин на из-за заражения одного из сотрудников коронавирусом. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Владимир Солодов после заседания оперативного штаба.

"В поселке Соболево - это сотрудник рыбоперерабатывающего завода. Приняты все меры. Завод закрыт на карантин. Он продолжает работать, но в изолированном абсолютно режиме. Все, кто работали в цехе вместе с сотрудником, находятся на карантине, и в ближайшие дни будет проведено тотальное исследование всех сотрудников. Силами рыбохозяйственного предприятия эта работа осуществляется", - сказал Солодов, не уточнив, сколько сотрудников работает на заводе. По его словам, в последние дни инфекция распространилась за пределы Петропавловска-Камчатского.

С 16 апреля в крае действует режим транспортного ограничения. Пассажирские авиаперевозки по полуострову осуществляются раз в 10 дней. Также ограничено движение междугородних автобусов.

С 1 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции, который продлен до 31 мая. На сегодняшний день на Камчатке 554 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.