Снимать ограничения из-за коронавируса будут отдельно в каждом районе Мурманской области

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут снимать постепенно и отдельно в каждом муниципальном образовании Мурманской области исходя из ситуации с распространением там вируса. Рассматривать вопросы смягчения режимов по районам намерены в конце недели, сообщил журналистам в четверг губернатор области Андрей Чибис.

"Будем принимать в конце недели, в выходные, соответствующие мероприятия, меры, направленные на продолжение постепенного перехода к привычному образу жизни, но принимать эти меры мы будем дифференцировано по территориям исходя из оценки конкретной ситуации в конкретном муниципалитете, населенном пункте", - подчеркнул Чибис.

Также он пояснил, что в конце недели власти могут принять решение как об ослаблении, так и об ужесточении режима ограничений из-за ситуации с коронавирусом в районах Мурманской области. Они будут зависеть в первую очередь от ситуации с распространением инфекции в муниципалитетах. "Я не исключаю, что, например, по городу Мурманску, нам придется наоборот режим усилить либо усилить контрольные мероприятия по соблюдению тех ограничений, которые есть", - заявил Чибис, пояснив, что с 25 мая будет контролироваться соблюдение гражданами масочного режима в общественных местах.

Также он пояснил, что на контроле властей находится ситуация с возникновением нового очага на одном из предприятий в областном центре, который на данный момент удалось локализовать. По данным регионального оперштаба, в Мурманске за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавируса. "У нас есть определенный прирост и достаточно серьезный по городу Мурманску - это один серьезный очаг у одного из работодателей, который сейчас тоже локализован. Мы внимательно следим за ситуацией", - добавил Чибис.

По данным оперативного штаба, на утро 21 мая общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2 781 (+67 новых случаев), из них 2 255 случаев зафиксировано на стройплощадке в Белокаменке. В целом в Мурманской области 1 496 пациентов выздоровели, 1 278 человек находится на лечении, семь человек умерли.