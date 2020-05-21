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Жительница Сыктывкара нашла своего отца в подвале соседнего дома

Женщина искала его на протяжении 15 лет

ТАСС, 21 мая. Жительница Сыктывкара, искавшая на протяжении последних 15 лет своего отца, нашла его в подвале соседнего дома. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил координатор благотворительного проекта "Сытый гражданин" Илья Костин.

"Дочь Анастасия его искала 15 лет, его зовут Николай. В общей сложности он 30 лет назад ушел из дома. [Тогда] он освободился из тюрьмы, пришел домой, бывшая жена его не приняла, он ушел и 24 года последних живет в подвале. Между подвалом и домом, где проживает Анастасия, примерно километр. Это рядышком. Дочь, вообще, ходила в магазин туда, куда ходил Николай. Просто они по определению не могли узнать друг друга, потому что, когда он ушел из дома, Насте было 6 лет. 15 лет назад она начала заниматься его поисками, и в полицию обращались, и в "Жди меня", - рассказал собеседник агентства.

По словам Костина, мужчина находится в хорошем состоянии. 

Он также пояснил, что Николая обнаружили волонтеры Сыктывкара. "В один из вечеров волонтеры другого проекта, которые занимаются кошками, увидели бездомного, скинули фотографию, сообщили, что есть человек, находится в подвале, истощенный. Мы помогли с едой, начали восстанавливать ему документы. Разместили информацию у нас в группе, что ищем родственников этого человека. Он помнит, что у него есть дочь. Мы разместили пост, нашли священнослужителя, он скинул телефон его бывшей жены, она свела с детьми", - отметил собеседник агентства.

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