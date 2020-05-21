Медведев поделился теми уроками, которые вынес для себя из самоизоляции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился выводами, которые сделал для себя, переживая пандемию коронавируса в режиме самоизоляции.

"Отрицательный момент - меньше контактов с друзьями, контакты с коллегами происходят в режиме онлайн, что не всегда продуктивно. Положительный момент - больше времени для того, чтобы общаться с семьей", - сказал он, выступая на конференции Startup Village LiveStream.

Медведев заметил, что в целом "изоляция - это плохо". "Причем изоляция отрицательна для всех, это очевидно", - указал замглавы Совбеза. Он заметил, что многие государственные служащие "не изолируются, иначе кто будет управлять".

По мнению замглавы Совбеза РФ, пока нет смысла подводить итоги, поскольку кризис продолжается, и "сейчас все мы находимся на стадии выживания". "Выживания экономики и выживания в прямом смысле этого слова, поскольку медицинские системы работают на износ", - констатировал он. Медведев подчеркнул, что важнейшей задачей является поддержка малого и среднего бизнеса, который в значительной степени пострадал, и программа помощи будет расширяться.