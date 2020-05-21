Регионы России вводят новые меры социальной поддержки в связи с пандемией коронавируса

ТАСС, 21 мая. Новые меры социальной поддержки вводятся в российских регионах на период пандемии, рассказали ТАСС представители органов власти субъектов РФ. Они включают в себя дополнительные выплаты медикам, сотрудникам социальных учреждений, безработным, а также семьям с детьми.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, в том числе об увеличении в два раза минимального размера пособия по уходу за ребенком до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Кроме того, по поручению президента были введены дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом.

Выплаты семьям с детьми

На федеральном уровне утвержден ряд выплат для семей с детьми до 3 лет и с 3 до 16 лет. Например, в Санкт-Петербурге живут около 146 тыс. детей до 3 лет, которым полагаются новые выплаты, и более 600 тыс. - в возрасте до 16 лет, рассказал на пресс-конференции ТАСС председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

"У нас все дети, которые получают финансовые источники из городского бюджета, имеют те или иные выплаты, они в ближайшие дни получат по 800 рублей дополнительно на приобретение масок. Наши дети все имеют возможность получать наборы питания, те, которые обучаются в школах и детских садах", - пояснил он, говоря о региональных мерах поддержки, принятых дополнительно к федеральным.

С 1 июня в Мурманской области начнут выплачивать ежемесячную региональную выплату на детей от 3 до 7 лет, на эти цели предусмотрено 775 млн рублей, в том числе 224 млн рублей - из бюджета региона. Выплата составит около 8,6 тыс. рублей, ее получат более 7,5 тыс. человек. В Свердловской области на единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей могут претендовать многодетные и малоимущие семьи, а также семьи с детьми-инвалидами, которые состоят на учете в органах социальной защиты как нуждающиеся в господдержке. В бюджете на это заложено около 350 млн рублей, более 63 тыс. семей - это 90,4% от числа тех, кому положены соответствующие выплаты - уже получили деньги.

В Ульяновской области разработан пакет мер по адресной поддержке семей с детьми, который дополняет федеральный. "Например, это единовременная выплата в размере 7 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Эту сумму получат те семьи, у кого есть нереализованный именной капитал "Семья", а также семьи с детьми от 8 до 16 лет, не имеющие этого сертификата. На сегодня мы ввели дополнительную меру социальной поддержки, предусматривающую единовременную выплату молодым семьям в размере 100 тыс. рублей при рождении первого ребенка", - сказал глава региона Сергей Морозов.

Особое внимание в регионах уделяется многодетным и малообеспеченным семьям. В Адыгее на их поддержку направили более 40 млн рублей. Единовременная денежная выплата предусмотрена в размере 3 тыс. рублей семьям, имеющим одного или двух детей, и 5 тыс. рублей - семьям, имеющим трех и более детей. В Калмыкии более 200 таких семей получили финансовую помощь в размере 5 тыс. рублей через созданный в регионе координационный центр, средства на эти цели выделены местным предпринимателем.

Поддержка медиков и социальных работников

Помимо федеральных выплат, власти регионов выделяют средства на поддержку медиков, работающих в условиях пандемии, из бюджетов субъектов. Как правило, они касаются сотрудников медучреждений, которые не подпадают под действие постановлений правительства РФ о выплатах.

В Нижегородской области на такие доплаты планируется направить около 150 млн рублей. Их получат, например, лифтеры, уборщицы, технические работники медучреждений, где оказывается помощь заразившимся коронавирусной инфекцией. В Пензенской области, где на региональные выплаты выделят 27,6 млн рублей, материальную поддержку окажут судмедэкспертам, патологоанатомам, работникам лабораторий и медицинским дезинфекторам.

В Амурской области на региональные доплаты выделят 71 млн рублей. Их получат те врачи и медперсонал, который работает с пациентами с подозрением на ОРВИ и внебольничную пневмонию, а также с теми, кто приезжает в регион из эпидемически неблагополучных территорий. Кроме того, средства получат сотрудники лабораторий, которые проводят исследования анализов на коронавирус, работники обсерваторов и те, кто осуществляют санитарный контроль пограничных пунктах пропуска.

Медики, заразившиеся коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе, могут рассчитывать на выплату в пять прожиточных минимумов, это около 82 тыс. рублей. Это позволит застраховать их от несчастных случаев и при необходимости компенсировать ущерб, нанесенный заражением, отметил и.о. директора департамента здравоохранения региона Владислав Нигматулин. Кроме того, в Югре увеличат разовые выплаты врачам и фельдшерам, которые будут работать в сельской местности, вдвое, до 2 млн и 1 млн рублей соответственно. По данным властей региона, в 2020 году на работу в сельской местности планируется привлечь свыше 130 медиков.

Как и медики, сотрудники социальных учреждений, которые работают во время пандемии, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Например, во Владимирской области ряд учреждений перешел на закрытый круглосуточный режим, и за две недели работы сотрудники домов ребенка в регионе получат повышенную зарплату, а также надбавку за особые условия труда и дополнительную нагрузку в размере 20 тыс. рублей. Доплаты за работу в условиях двухнедельной изоляции предусмотрены также в Иркутской области, в Саратовской области вместе с майской зарплатой их получат более 1,5 тыс. человек.

Средства для безработных

Для поддержки безработных в регионах России разработали отдельные меры на время пандемии. Например, правительство Санкт-Петербурга приняло решение о единовременной выплате неработающим горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Выплату в размере 2 тыс. рублей уже получили около 300 тыс. человек.

Региональная мера поддержки безработным введена в мае в Рязанской области, на нее предусмотрено примерно 500 млн рублей. Она рассчитана на работников и индивидуальных предпринимателей, которые потеряли работу до 1 марта 2020 года или получат их зарплату, которая ниже МРОТ. На каждого члена семьи установлена выплата в размере 2 тыс. рублей.

В Мурманской области, по данным на середину мая, безработными признаны более 4,1 тыс. человек. Более 2 тыс. из них имеют право на региональные выплаты, большая часть таких граждан уже получила выплаты в сумме более 20 млн рублей. При этом в регионе предусмотрено дополнительное направление для граждан, которые не желают фиксироваться как безработные, а готовы принять участие в полезном труде, оплата труда для занятых по этой программе составит более 41 тыс. рублей в месяц при условии, что отработаны полные смены в течение месяца, в противном случае оплата начисляется за фактически отработанное время, сообщила заместитель губернатора - министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

Помощь продуктами

В период пандемии жителям регионов оказывают и другие виды поддержки. В Тульской области планируется увеличить субсидии на оплату услуг ЖКХ, в марте и апреле уровень оплаты коммунальных услуг снизился на 11-15%, размер выплат наиболее нуждающимся в этой поддержке будет достигать 3,5 тыс. рублей в месяц.

Один из самых распространенных видов поддержки во время пандемии - выдача продуктовых наборов. В Курганской области с июня их будут выдавать за счет средств регионального бюджета тем, кто потерял работу или значительную часть дохода, а также малообеспеченным многодетным семьям и матерям-одиночкам. Стоимость одного такого набора - 3 тыс. рублей, в него войдут 40 кг муки, более 22 кг разных круп, подсолнечное масло, мясные консервы, рассказали в пресс-службе губернатора Курганской области.

В конце апреля 24,4 тыс. благотворительных наборов доставили малоимущим, инвалидам и многодетным семьям в Свердловской области. В Адыгее семьи с маленькими детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья и не посещают из-за режима самоизоляции детские сады, получили более 1 тыс. продуктовых наборов, пояснили ТАСС в пресс-службе главы республики. В регионе к этой работе также подключились общественные организации, представители бизнеса, добровольцы.

Подобные виды поддержки широко распространены в Туве. Малоимущие семьи и одинокие жители региона получают весной по 25 кг картофеля на посадку и 500 грамм семян овощей, многодетным семьям выделят в два раза больше картофеля, сообщили ТАСС в правительстве республики. В 2020 году такую поддержку получат более 3,4 тыс. семей.

Кроме того, многодетным полагаются талоны на приобретение топлива: более 2 тонн угля на семью и 4,8 кубометра дров. Также в республике реализуется региональный проект "Корова-кормилица", по которому многодетным семьям с пятью и более детьми дают корову с теленком.