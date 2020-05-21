Депутаты Госдумы просят Минздрав дать беременным больничный до конца пандемии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) и Ольга Павлова ("Единая Россия") направили письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой рекомендовать медицинским организациям предоставлять беременным оплачиваемый больничный до конца пандемии коронавируса. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

"Поскольку данная категория граждан относится к группе особого риска возникновения осложнений и угрозы жизни и здоровью в случае заражения коронавирусной инфекцией, просим вас направить в адрес медицинских организаций, осуществляющий учет и ведение беременности, рекомендации о выдаче листа временной нетрудоспособности беременным женщинам на период до окончания пандемии", - говорится в обращении.

Парламентарии ссылаются на данные исследований, согласно которым "при инфицировании COVID-19 у беременной женщины возрастает риск развития дистресса плода [осложнение, вызванное недостатком кислорода], преждевременных родов, а также неонатальных [возникших у новорожденных] осложнений".

Ранее Минтруд не поддержал аналогичную инициативу Павловой, указав на уже имеющиеся для беременных трудовые гарантии и необходимость дополнительных бюджетных расходов.