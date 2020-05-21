Сенатор Умаханов: в Дагестане охват тестирования на COVID-19 меньше, чем в среднем по РФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Охват тестирования на коронавирус в Дагестане меньше в два раза, чем в среднем по России, сообщил вице-спикер Совета Федерации, сенатор от республики Ильяс Умаханов, которого в четверг цитирует пресс-служба палаты.

"Охват тестирования в Дагестане в два раза меньше, чем в среднем по России, а количество выявленных зараженных в процессе обследований в три раза выше. Поэтому объективная ситуация, возможно, еще более тревожная, особенно анализируя положение в отдельных городах и районах республики", - сообщил Умаханов.

По его мнению, среди причин сложившейся ситуации - недооценка самим населением республики рисков, связанных с коронавирусом, а также недооценка масштабов и степени угроз его распространения на первоначальном этапе со стороны уполномоченных структур.

"В Дагестане за последние недели сложилась сложная эпидемиологическая да и психологическая обстановка. По данным республиканского Минздрава, более чем в три раза увеличилось количество заболеваний внебольничной пневмонией по сравнению с прошлым годом, почти в два раза меньше, чем в среднем по России, бессимптомных инфицированных, значит, высока доля больных в средней и тяжелой форме, много смертельных случаев, в том числе среди врачей", - сказал Умаханов.

В четверг Роспотребнадзор направил в Дагестан противоэпидемическую бригаду Ставропольского противочумного института для улучшения ситуации с коронавирусом в республике.

В Дагестане по состоянию на 21 мая зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человек за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.