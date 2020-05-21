МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Заместителем руководителя Роспечати назначен Илья Лазарев, он будет курировать вопросы телерадиовещания, реализации стратегии национальной и миграционной политики, борьбы с экстремизмом и терроризмом, распространением наркотиков. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Лазарев назначен заместителем руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям распоряжением правительства Российской Федерации от 19 мая 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что Лазарев зарекомендовал себя как современный медиаменеджер. "У него уже накопился большой опыт работы в нашей сфере деятельности. Уверен, что он и дальше будет активно развиваться и помогать в решении сложных, важных и интересных задач Роспечати", - добавил он.

Лазарев родился 7 апреля 1971 года в Москве. Выпускник Московского государственного университета культуры. Более 20 лет он посвятил работе в отрасли телерадиовещания. В разные годы работал на телеканалах НТВ, "Россия", в других СМИ.

С 1 июля 2019 года - начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Награжден орденом Дружбы.