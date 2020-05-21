В Красную книгу России занесли три вида птиц, обитающих в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /Корр. ТАСС Александра Подервянская/. Три вида птиц, обитающих в Санкт-Петербурге, вошли в обновленную Красную книгу России. В их числе - красношейная поганка, клуша и дубровник, сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"Все три вида занесены и в Красную книгу Санкт-Петербурга (2018). Внесение данных видов не только в региональную, но и в федеральную Красную книгу поможет обеспечить режим особой охраны этих птиц, а также способствовать восстановлению и увеличению численности популяции с учетом всех факторов", - говорится в сообщении.

Красношейная поганка в условиях Санкт-Петербурга селится даже на внутриквартальных водоемах и часто устраивает гнезда у берега, в узкой полосе растительности. В то же время успешность гнездования этого вида в городских условиях очень низкая, в том числе из-за собак, выгуливаемых без поводков, а также агрессивного поведения птиц лысух, вытесняющих красношейных поганок с водоемов.

Клуша - это крупная чайка, встречающаяся в Петербурге в основном во время миграций. Факты современного гнездования неизвестны, но в 80-х годах XX века существовала гнездовая колония на намытом берегу в районе Большого морского порта, отметили в комитете.

"Резкое падение численности дубровника на всем пространстве ареала - это современный пример воздействия человека на популяцию отдельных видов. С 2012 года данный вид не регистрировался на территории Санкт-Петербурга. Дополнительным фактором, вызвавшим фактически полное исчезновение этого вида в городе, стало уничтожение влажных лугов с густым травяным покровом и редкой кустарниковой растительностью по берегам Невской губы", - рассказали в ведомстве.

В сравнении с предыдущей Красной книгой России, вышедшей в свет в 2001 году, из обновленного перечня объектов животного мира в связи с улучшением состояния популяций были исключены серый сорокопут и большой кроншнеп, обитающие в Северо-Западном федеральном округе.