В Мурманской области планируют построить новый стационарный госпиталь в этом году

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Новый стационарный госпиталь намерены построить в Мурманской области в 2020 году, для его оснащения будут использовать оборудование, задействованное в резервных быстровозводимых госпиталях в регионе. Об этом сообщил в четверг на брифинге губернатор области Андрей Чибис.

В районе поселка Мурмаши на основании обращения региона к президенту РФ планируется развернуть второй быстровозводимый инфекционный госпиталь на 650 мест с современным оборудованием. Его задача - обеспечить дополнительные места для борьбы с коронавирусом в условиях пандемии. Первый мобильный госпиталь на 40 коек был развернут в апреле в районе поселка Белокаменка, где зафиксировали очаг заражения коронавирусом среди рабочих компании "Велесстрой" на стройке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

"Мы работаем над тем, чтобы постепенно уже во втором полугодии создать полноценный госпиталь, в том числе используя то оборудование, которое будет сейчас развернуто в быстровозводимом [госпитале]", - сказал Чибис.

Губернатор уточнил, что решение о строительстве нового стационарного госпиталя должно быть принято в июне. "Мы сейчас ждем проект, он готовится, и будем дальше принимать решение. Планируется, что [это будет] новое сооружение, но соответствующее решение будет приниматься в июне", - отметил он.

Решение о размещении второго резервного госпиталя в районе поселка Мурмаши принято с учетом требований всех нормативов. Госпиталь разместится на земле, находящейся в федеральной собственности, подчеркнул губернатор. "С точки зрения норм безопасности, этот госпиталь полностью им соответствует - современный быстровозводимый инфекционный госпиталь. Я очень надеюсь, что нам не понадобится его использовать, но при этом, конечно, мы должны все риски просчитывать и такие мощности иметь", - сказал Чибис.

По данным регионального оперативного штаба, на утро 21 мая общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Мурманской области составляет 2 781 (плюс 67 новых случаев). Всего в Мурманской области 1 496 пациентов выздоровели, 1 278 человек находятся на лечении, 7 человек умерли.