Путин: закон о работе студентов педагогических вузов по специальности надо принять в июне

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Закон, разрешающий студентам старших курсов педагогических вузов работать в учреждениях образования, должен быть принят в июне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сфере образования.

"Уже в июне должен быть принят закон, разрешающий студентам старших курсов педагогических и других вузов работать в учреждениях образования, причем как на временной, так и на постоянной основе", - сказал Путин.

Он добавил, что в качестве первого шага эти студенты могли бы принять участие этим летом в организации отдыха детей. "В принципе, это уже практикуется, надо просто делать это шире", - добавил президент.

Еще одна сфера, где, по его словам, студенты могут принести пользу стране и гражданам, это решение задач цифровой экономики. "Надо предложить удобные, достойно оплачиваемые формы занятости для учащихся в сфере IT и инженерных специальностей", - заявил глава государства.

В завершение совещания Путин потребовал в полном объеме реализовать сформулированные меры по поддержке сферы образования. "Речь идет о наших детях, молодых людях, без всякого преувеличения о будущем страны. Все эти вопросы мы обязаны - и я лично буду это делать - держать на контроле", - резюмировал он.