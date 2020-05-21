ВС постановил, что судья не несет ответственности за непреднамеренную ошибку в приговоре

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ указала на незаконность привлечения судьи к ответственности за ошибки и неправосудные приговоры, являющиеся следствием непреднамеренно совершенной ошибки. Информация об этом содержится в обзоре дисциплинарной практики Верховного суда, размещенном на его официальном сайте.

"Судья не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за сам факт принятия незаконного или необоснованного судебного акта в результате судебной ошибки, явившейся следствием неверной оценки доказательств по делу либо неправильного применения норм права", - говорится в сообщении суда, которое комментирует восстановление С. (полные имена в сообщении скрыты - прим. ТАСС) в статусе арбитражного судьи Ставропольского края.

В сообщении суда указывается, что С. был лишен статуса за процессуальные нарушения. "Досрочное прекращение полномочий судьи может иметь место в тех случаях, когда исчерпаны все иные средства воздействия на судью, направленные на предупреждение дальнейших нарушений с его стороны, либо когда допущенное судьей нарушение подрывает доверие к судебной власти и не дает оснований рассчитывать на добросовестное и профессиональное выполнение им обязанностей судьи в будущем", - отмечается в обзоре.

При оценке работы судьи С. Верховный суд указал на небольшой стаж его работы в виде двух лет и постепенно улучшавшиеся показатели качества судопроизводства. Решение принято в высшей инстанции, обжалованию не подлежит.

Верховный суд также указал на недопустимость привлечения судей к ответственности за дисциплинарные проступки по истечении шести месяцев с того момента, как об этих проступках стало известно. На этом основании в статусе восстановлены судья П. из Кабардино-Балкарии и Х. из Якутии.