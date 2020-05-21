Захарова заявила, что география вывоза россиян продолжает расширяться

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. География вывозных рейсов для россиян продолжает расширяться, за последнюю неделю на родину смогли вернуться более 3 тыс. российских граждан. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия продолжает реализацию мероприятий по организованному вывозу из иностранных государств желающих вернуться на родину граждан. По данным Росавиации, за последнюю неделю оказано было содействие в возвращении более 3 тыс. соотечественников - вернулись 3 202 человека, а всего, напомню, с 18 марта было вывезено более 230 тыс. человек", - сказала Захарова.

"География этих вывозных бортов постоянно расширяется за счет еще не охваченных направлений, - отметила дипломат. Так 14-16 мая спецрейсом российской авиакомпании Royal Flight было осуществлено содействие вывозу российских граждан, которые находились в республике Маврикий, Южно-Африканской Республике, Танзании и Ботсване".

По ее словам, в общей сложности было вывезено 280 человек, в том числе 97 из ЮАР. "Этим же рейсом в Южно-Африканскую республику была доставлена гуманитарная помощь в виде партии тест-систем для определения COVID-19", - добавила официальный представитель МИД.

"В настоящий момент на пути в Россию борт тех же Royal Flight, они забрали 205 соотечественников из Индии, из двух городов Тривандрума и Калькутты", - сказала дипломат. Кроме того, по ее словам, сегодня возвращаются соотечественники из Афин и Коломбо, в ближайшие дни Россия ждет возвращения россиян из Дубая, Бишкека, Ташкента, Гоа, Нью-Йорка, из Малайзии и Камбоджи.

Захарова также отметила, что алгоритм программы вывоза постоянно корректируется с точки зрения повышения эффективности от осуществляемой операции. "Он будет корректироваться и дальше с учетом эпидемиологической ситуации в нашей стране, в регионах и с учетом изменяющейся ситуации в странах, где людям необходимо содействие в возвращении на родину", - добавила дипломат.