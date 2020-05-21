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Пандемия коронавируса нового типа

Помощь экс-главы Дагестана Абдулатипова готовы принять в больнице Дербента

Ранее бывший глава региона Рамазан Абдулатипов сообщил, что готов вернуться в республику и как фельдшер оказывать помощь в борьбе с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Мэр Дербента Хизри Абакаров заявил, что в Центральной городской больнице готовы принять помощь бывшего главы Дагестана 73-летнего Рамазана Абдулатипова, выразившего готовность вернуться в республику, чтобы работать фельдшером в период пандемии коронавируса.

Ранее бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил в своем аккаунте в Instagram, что готов вернуться в республику и как фельдшер оказывать помощь в борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что в настоящее время находится в Мекке (Саудовская Аравия).

"Хочу сказать, что если Рамазан Гаджимурадович приедет, мы в Дербенте будем рады его помощи и с удовольствием примем его в ЦГБ, предоставим защитный костюм и все условия", - написал мэр Дербента на своей странице в Instagram.

Абдулатипов возглавлял республику с января 2013 года по октябрь 2017 года. В 1966 году он окончил Буйнакское медицинское училище по специальности "фельдшер", в 1965-1966 годах работал заведующим медпункта селения Цюмилюх, села Тлярата Дагестана.

В Дагестане по состоянию на 21 мая зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человека за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

Теги
РоссияСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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