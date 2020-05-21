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В Госдуме считают реалистичной перспективу начать новый учебный год 1 сентября

Председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов также отметил, что "полноценное образование дистанционным быть не может"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), комментируя итоги совещания по ситуации в системе образования в условиях пандемии, отметил, что перспектива начать учебный год 1 сентября реалистична.

"Конечно, ситуация с пандемией может внести свои коррективы, но на сегодняшний день все названные президентом сроки совершенно реалистичны. Аттестаты выпускникам школ выдадут без ЕГЭ, по результатам текущей успеваемости. А желающие поступить в вузы смогут сдать ЕГЭ с 29 июня или позже. На сегодня перспектива начала полноценного учебного года 1 сентября существует", - приводит пресс-служба комитета слова Никонова.

Он также отметил, что "полноценное образование дистанционным быть не может". "Все мы - и преподаватели, и учащиеся - приобрели бесценный опыт, который пригодится в будущем", - считает депутат. По его мнению, "спрос на онлайн-курсы, особенно дополнительного образования, возрастет, как и предложение".

В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования сообщил, что все выпускники школ в этом году в порядке исключения получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы. В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что российские вузы настроены начать учебный год 1 сентября.

Теги
РоссияНиконов, Вячеслав Алексеевич
Пандемия коронавируса нового типа
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