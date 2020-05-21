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Пандемия коронавируса нового типа
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Захарова рассказала, когда рабочие из КНДР вернутся из России на родину

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что это произойдет после принятия Пхеньяном решения об открытии границ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Рабочие из КНДР, остающиеся в России, отправятся на родину, когда будет восстановлено транспортное сообщение между странами, приостановленное в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Те весьма немногочисленные рабочие, которые не успели уехать с 22 декабря 2019 года, не осуществляют трудовую деятельность. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции с начала февраля по решению корейской стороны не осуществляется транспортное сообщение. Напомню, между РФ и КНДР оно было полностью прекращено, в этой связи репатриация рабочих была приостановлена, - сказала Захарова. - Их вывоз на родину будет возобновлен в первоочередном порядке, как только в Пхеньяне примут решение об открытии границ".

При этом дипломат указала на то, что основная часть рабочих КНДР уже была репатриирована. Официальный представитель МИД РФ также констатировала, что в 2019 году наблюдался определенный рост числа виз, выданных российским посольством гражданам КНДР.

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КНДРРоссияПандемия коронавируса нового типа
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