Путин рекомендовал "не интуичить", назначая дату открытия гостиниц в Краснодарском крае

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву полагаться не на интуицию, а на мнение специалистов, определяя дату открытия гостиниц и пансионатов в регионе.

На встрече в формате видеоконференции с главой государства руководитель Краснодарского края доложил, что санаторно-курортные организации смогут работать с 1 июня. "Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты", - сказал Кондратьев.

"Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед принимать соответствующие решения", - отреагировал президент. При этом он подчеркнул, что решения следует принимать "в тесном контакте со специалистами".

Эпидемиологическая ситуация

Президент также отметил, что в Краснодарском крае делается все необходимое для контроля за эпидемиологической ситуацией в регионе.

Заслушав главу региона, Путин констатировал, что эпидемиологическая "ситуация в крае находится под контролем и делается все необходимое для того, чтобы ее удержать дальше таким же образом". "Принимаемые вами решения соответствуют уровню эпидемиологической угрозы, но в то же время отвечают требованиям развития экономики и сохранения уровня доходов граждан", - заметил президент РФ.

В четверг власти региона продлили действующий режим карантина до 6 июня, ограничительные меры с 23 мая снимают внутри муниципальных образований Краснодарского края, но они продолжают действовать на межмуниципальное сообщение.