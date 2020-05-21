{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин рекомендовал "не интуичить", назначая дату открытия гостиниц в Краснодарском крае

Президент призвал полагаться в этом вопросе на мнение специалистов

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву полагаться не на интуицию, а на мнение специалистов, определяя дату открытия гостиниц и пансионатов в регионе.

На встрече в формате видеоконференции с главой государства руководитель Краснодарского края доложил, что санаторно-курортные организации смогут работать с 1 июня. "Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты", - сказал Кондратьев.

"Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед принимать соответствующие решения", - отреагировал президент. При этом он подчеркнул, что решения следует принимать "в тесном контакте со специалистами".

Эпидемиологическая ситуация

Президент также отметил, что в Краснодарском крае делается все необходимое для контроля за эпидемиологической ситуацией в регионе. 

Заслушав главу региона, Путин констатировал, что эпидемиологическая "ситуация в крае находится под контролем и делается все необходимое для того, чтобы ее удержать дальше таким же образом". "Принимаемые вами решения соответствуют уровню эпидемиологической угрозы, но в то же время отвечают требованиям развития экономики и сохранения уровня доходов граждан", - заметил президент РФ.

В четверг власти региона продлили действующий режим карантина до 6 июня, ограничительные меры с 23 мая снимают внутри муниципальных образований Краснодарского края, но они продолжают действовать на межмуниципальное сообщение.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Кондратьев сообщил ,что медики Кубани получили все надбавки за апрель
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, уже производятся начисления за май. Всего на поддержку медиков в крае направили свыше 1 млрд рублей
Читать полностью