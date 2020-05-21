В Воронежской области со 2 июня возобновится уличная торговля и работа крупных магазинов

ВОРОНЕЖ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют со 2 июня приступить ко второму этапу снятия режима повышенной готовности, введенного в регионе в средине марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба правительства Воронежской области.

За последние сутки в Воронежской области выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 1307. Из числа зараженных 758 человек выздоровели, 16 умерли. С 17 марта в регионе введен режим повышенной готовности, с 12 мая - обязательный масочный режим. C 20 мая в Воронежской области стартовал первый этап выхода из режима повышенной готовности, разрешена работа рынков, ярмарок и магазинов промышленных товаров площадью до 400 кв. м.

"В начале июня Воронежская область подойдет ко второму этапу снятия ограничений. Предполагаем, что это ориентировочно 2 июня. На этом этапе, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, возобновляют работу предприятия торговли непродовольственными товарами площадью до 800 кв. м, уличные форматы торговли, образовательные учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным пресс-службы правительства региона, на 21 мая в Воронежской области отмечены такие показатели: коэффициент распространения инфекции 0,93 (при норме 1,0), свободный коечный фонд - 52,8% (при норме 50%), тестирование на 100 тыс. жителей - 122,67 (при норме 70).