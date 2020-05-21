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Муфтият Крыма обратился к верующим с просьбой праздновать Ураза-байрам дома

В республике за сутки коронавирусом заразились еще 15 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМК) просит крымских мусульман праздновать Ураза-байрам дома и не проводить собраний в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ДУМК в четверг.

"Мы обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет. Муфтият Крыма выражает признательность соотечественникам за пониманием и соблюдение принятых властями мер по профилактике распространения коронавируса среди населения", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг сообщалось, что в Республике Крым за сутки зафиксировано 15 новых случаев заражения. Всего по состоянию на 21 мая в Крыму зарегистрированы 314 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 1 977 человек, из них на дому - 1 048, в стационарах - 257, в обсерваторах - 672. Выздоровели за весь период 126 человека, умерли девять.

Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца рамадан, в 2020 году наступит 24 мая.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.

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РоссияКрым
Пандемия коронавируса нового типа
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