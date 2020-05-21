Захарова: Москва и Баку прикладывают усилия для возвращения граждан республики на родину

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия и Азербайджан предпринимают все возможные усилия для организации пересечения гражданами республики российско-азербайджанской границы в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как указала дипломат, на российско-азербайджанской границе сложилась непростая ситуация: на КПП Яраг-Казмаляр к середине мая находилось более 700 граждан Азербайджана, которые стремились вернуться на родину. "Как российская, так и азербайджанская стороны, действуя в духе стратегического партнерства, прикладывают все возможные усилия для урегулирования вопроса с возвращением соотечественников. Между нашими правительствами, профильными министерствами, ведомствами, региональными властями, посольствами налажено плотное взаимодействие", - подчеркнула она.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 18 мая во время телефонного разговора условились дать профильным ведомствам поручения по вопросам, связанным со скоплением в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана. В понедельник глава Дагестана Владимир Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии государственную границу. По его словам, это нужно, чтобы избежать распространения инфекции и сделать процесс более системным. В качестве одной из мер Васильев предложил пропускать желающих пересечь границу группами. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что скопление людей, не имеющих возможности вернуться из России домой, на границе Дагестана с Азербайджаном осложняет ситуацию с коронавирусом в этом субъекте РФ.