Захарова: РФ призывает Латвию обеспечить благоприятный учебный процесс на русском языке

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия считает ситуацию с ограничением в Латвии обучения на русском языке возмутительной и призывает власти республики обеспечить благоприятный учебный процесс для русскоязычных школьников и дошкольников на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что латвийские власти, вопреки своим международным обязательствам и несмотря на обращения представителей гражданского общества, не предприняли никаких мер для обеспечения дистанционного обучения на русском языке в условиях режима чрезвычайной ситуации, объявленного в республике из-за пандемии. Захарова также напомнила об утвержденных Сеймом Латвии 14 мая поправках к закону о всеобщем образовании, закрепляющих перевод обучения в детских садах на латышский язык.

"Реализация этих нововведений, к сожалению, ускорит вытеснение русского языка из системы дошкольного образования, а также негативно скажется на дальнейшем учебном процессе, что в свою очередь приведет к неравенству на рынке труда и снижению уровня жизни нацменьшинств. Мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией. Мы квалифицируем ее как возмутительную. Мы делаем это в тесном взаимодействии с офисом Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ [Ламберто Заньером] и Бюро по демократическим институтам и правам человека. <...> Мы призываем Ригу строго выполнять свои обязательства в области защиты прав нацменьшинств и в кратчайшие сроки обеспечить благоприятную среду для образовательного процесса русскоязычных школьников", - сказала дипломат.

Реформа образования

Сейм Латвии 14 мая утвердил поправки к закону о всеобщем образовании, закрепляющие перевод обучения в детских садах на латышский язык. Поправки предусматривают, что обязанностью самоуправления с 1 сентября 2021 года станет обеспечить возможность во всех находящихся в подчинении дошкольных учебных учреждениях осваивать дошкольную образовательную программу на государственном языке.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

В Латвии также вступили в силу поправки к закону о высшем образовании: уже с начала 2019 года введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.