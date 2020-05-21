{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестан поставят 30 автомобилей скорой медпомощи в ближайшие дни

В регион направят шесть автомобилей Ford, 13 машин Ульяновского автозавода и 11 скорых под маркой "ГАЗ"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Около 30 автомобилей скорой медицинской помощи будут в ближайшие дни направлены в Дагестан для улучшения оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"30 автомобилей скорой медицинской помощи класса "С" будут поставлены в Республику Дагестан в ближайшие дни. Минпромторг по договоренности с Минздравом России в приоритетном порядке направит в Дагестан шесть автомобилей Ford, 13 машин Ульяновского автозавода, 11 скорых под маркой "ГАЗ", - говорится в сообщении.

В Дагестане по состоянию на 21 мая зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человек за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим. В четверг Роспотребнадзор направил в регион противоэпидемическую бригаду Ставропольского противочумного института для помощи в борьбе с коронавирусом в республике.

 

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Застрявших из-за пандемии в Таджикистане россиян освободят от уплаты штрафов
В МВД также напомнили, что из-за коронавируса приостановлены действия сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России
Читать полностью