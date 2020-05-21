Запись в МФЦ в КБР производится на две недели вперед из-за большого количества обращений

НАЛЬЧИК, 21 мая. /ТАСС/. Многофункциональный центр (МФЦ) по оказанию госуслуг в Кабардино-Балкарии (КБР) обслуживает жителей по предварительной записи, которую ведут на 15 дней вперед в Нальчике и некоторых других муниципальных образованиях. Количество обращений граждан увеличилось и достигло уровня обычного рабочего периода, сообщил ТАСС в четверг руководитель учреждения Аслан Афаунов.

Ранее сообщалось, что во время объявления режима самоизоляции МФЦ КБР перешел на режим работы по предварительной записи, что поначалу сократило обращение граждан вдвое.

"Мы работаем в режиме предварительной записи с 4 апреля на основании постановления правительства, а обращений очень много, сейчас мы практически вышли на предкоронавирусный уровень. Вначале было не так много - 200-300 записей в день по всей республике, сегодня мы уже принимаем 3 тыс. в день, это наш обычный рабочий режим, по итогам апреля мы оказали 54 тыс. услуг. По городу Нальчику у нас сегодня предварительная запись производится на 5 июня, районы поменьше, но на уровне столицы и Баксанский, и Прохладненский, и Урванский районы, в среднем по республике запись идет на неделю вперед", - сказал Афаунов.

Рост обращений связан с выплатами, назначенными президентом страны детям до 3 лет, от 3 до 7 лет, детям в возрасте 3-16 лет, в связи с этими выплатами люди приходят восстанавливать учетные записи и регистрироваться на портале госуслуг, отметил он. Также МФЦ заключил соглашение с пенсионным фондом и принимает заявления по ряду выплат на детей.

В Кабардино-Балкарии в настоящее время работают 12 филиалов МФЦ, еще 145 рабочих мест организовано в 115 населенных пунктах. Это количество окон соответствует всем нормативам, констатировал Афаунов и отметил, что на сегодняшний день в КБР нет закрытого МФЦ. "Наш МФЦ - один из немногих в России, который продолжает работу. <...>. Средний возраст наших сотрудников 27-29 лет, и они продолжают работать", - пояснил он.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 21 мая зарегистрировано 2 020 случаев заражения коронавирусом, среди них 68 заразившихся, выявленных за последние сутки. Выздоровели 524 человека (за сутки плюс девять), умерли девять. В госпиталях лечатся 453 человека, 389 - на амбулаторном лечении, дома под медицинским наблюдением остаются 2 170 человек, в регионе протестированы 31 500 человек (плюс 1 097 за сутки).