Эксперт: приостановка профосмотров в России может повлиять на уровень выявляемости рака

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Временная приостановка профосмотров и диспансеризации в России из-за пандемии новой коронавирусной инфекции может повлечь за собой некоторое снижение уровня выявляемости онкологических заболеваний, однако Минздрав РФ совместно с медицинским сообществом предпринимает все необходимые меры для оказания помощи онкопациентам. Среднероссийский показатель смертности от злокачественных новообразований (ЗНО) за первый квартал 2020 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ТАСС в четверг главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на представителей медицинского сообщества сообщила, что приостановка оказания плановой помощи в стране из-за пандемии коронавируса приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению специалистов, к осени число тяжелых онкологических больных также может возрасти.

"Есть оперативные данные Росстата за январь - март 2020 года. По ним, например, среднероссийский показатель смертности от ЗНО снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 204,1 на 100 тыс. населения в 2019 г. до 195,9 в 2020 г.). Причем снижение смертности от ЗНО отмечается во всех федеральных округах. В Москве, где зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом, смертность от ЗНО в первом квартале также снизилась - на 2,2% Каковы показатели будут в следующем квартале, мы узнаем не раньше июня. Временное прекращение проведения диспансеризации и профосмотров вполне может повлечь за собой снижение уровня выявляемости онкологических заболеваний", - рассказал Каприн.

Онколог отмечает, что в данной ситуации людям следует быть особенно внимательными к своему здоровью и при появлении малейших подозрений на наличие рака сразу же обращаться к специалисту. "Региональные онкодиспансеры продолжают свою работу. Профильные федеральные центры продолжают оказывать необходимую онкологическую помощь в полном объеме. Более того, мы активно внедряем различные новшества, чтобы упростить уточнение диагноза и выбор схемы лечения, используя возможности телемедицины через специальный защищенный канал связи Минздрава России в рамках консультаций "врач - врач", а также благодаря постоянным онлайн-конференциям", - добавил он.

Пример НМИЦ радиологии Минздрава РФ

В условиях пандемии НМИЦ радиологии принимает активное участие в борьбе с онкологическими заболеваниями. Как пояснил Каприн, центр продолжает работать в штатном режиме и при этом увеличивает пропускную способность учреждения, чтобы обеспечить онкологической помощью и тех пациентов, которые наблюдались ранее в перепрофилированных либо закрытых на карантин медицинских учреждениях. "Мы не отказываем никому. Также мы упростили систему маршрутизации и временно отменили необходимость предоставления направлений <...> для госпитализации", - добавил он.

"Есть и отдельные меры - частные инициативы профильных медицинских учреждений, которые активно поддерживаются Министерством здравоохранения и лично министром Михаилом Альбертовичем Мурашко. Так, <...> с марта 2020 года на базе нашего центра работает горячая линия для пациентов с онкологическими заболеваниями на период пандемии, работает форум для пациентов на сайте главного онколога Минздрава России, каждую неделю я и мои коллеги проводим прямые эфиры в социальных сетях, чтобы помочь разобраться в самых разных вопросах, волнующих наших пациентов, отвечаем на письменные запросы. Мы выпускаем полезные брошюры и методички как для врачей, так и для пациентов, которые содержат необходимую информацию по диагностике и лечению онкологических заболеваний в новых для всех нас условиях", - рассказал Каприн.

Генеральный директор НМИЦ радиологии также отмечает, что сравнительный анализ количества проведенных операций в центре показал, что число операционных вмешательств в первом квартале 2020 года увеличилось на 400 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Поэтому мы не чувствуем ни спада по обращениям пациентов, ни уменьшения количества плановых лечебных процедур", - сказал он.

Планы после окончания пандемии

Отвечая на вопрос, нужно ли будет изменить подход к работе по выявлению пациентов на ранних стадиях рака после окончания пандемии, Каприн сказал, что пока рано строить планы, в целом предпринятые ранее Минздравом меры показывают свою эффективность.

"Министерство здравоохранения уже позаботилось о том, чтобы ежегодные диспансерные наблюдения были проще и удобнее для наших граждан. Вы помните, что для прохождения диспансеризации работающий человек получает один день к отпуску. Кроме того, я бы еще раз хотел напомнить, что в программу диспансеризации включено уже семь скринингов на различные виды рака, чего нет пока ни в одной стране мира. Поэтому все в наших с вами руках. И от того, насколько сам человек ответственно будет относиться к собственному здоровью и своевременно обращаться к врачу, будет зависеть наше будущее и наши успехи в оказании эффективной помощи", - заключил онколог.