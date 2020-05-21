{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгее режим самоизоляции на похоронах нарушили более 500 человек

Сейчас в Красногвардейском районе, где и прошли похороны, отмечается самый высокий в регионе рост числа инфицированных

МАЙКОП, 21 мая. /ТАСС/. Число участников похоронной процессии в ауле Бжедугхабль Адыгеи, после проведения которой произошла массовая вспышка заражения коронавирусом, составило более 500 человек. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

На эту тему

1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны, собравшие большое число людей, не только жителей Адыгеи, но и Краснодарского края.

"Прокуратура Красногвардейского района Республики Адыгея провела проверку по факту массового заражения граждан новой коронавирусной инфекцией на территории района. Установлено, что 1 мая на проводимых в ауле Бжедугхабль похоронах в нарушение ограничительного режима, установленного указом главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года, собралось более 500 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В дальнейшем некоторые гости обратились в медицинское учреждение, где им диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Однако от госпитализации они отказались, отметили в пресс-службе.

"Прокуратура района внесла в адрес глав администраций муниципальных образований "Красногвардейский район" и "Садовское сельское поселение", а также руководства ОМВД России по Красногвардейскому району представления с требованием принять дополнительные меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, усилить контроль за соблюдением установленного режима ограничений, активизировать разъяснительную работу среди населения. Кроме того, в полицию передана соответствующая информация для решения вопроса о привлечении лиц, нарушивших установленный режим самоизоляции, к установленной законом ответственности", - добавили в пресс-службе прокуратуры республики.

Сейчас в Красногвардейском районе отмечается самый высокий в регионе рост числа инфицированных: на лечении находится 171 человек, из них 104 человека - на амбулаторном лечении, 67 жителей района госпитализированы. В ночь на четверг умер один больной из Красногвардейского района, который находился в тяжелом состоянии. У 27-летнего молодого человека была диагностирована двусторонняя пневмония с тотальным поражением легких. По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 591 человека, на лечении находятся 309 человек, с начала пандемии в республике выздоровели 274 человека, умерли девять.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Медработникам Ленобласти перечислили 245 млн рублей дополнительных выплат
Средства получили почти четыре тысячи человек
Читать полностью