В Адыгее режим самоизоляции на похоронах нарушили более 500 человек

МАЙКОП, 21 мая. /ТАСС/. Число участников похоронной процессии в ауле Бжедугхабль Адыгеи, после проведения которой произошла массовая вспышка заражения коронавирусом, составило более 500 человек. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны, собравшие большое число людей, не только жителей Адыгеи, но и Краснодарского края.

"Прокуратура Красногвардейского района Республики Адыгея провела проверку по факту массового заражения граждан новой коронавирусной инфекцией на территории района. Установлено, что 1 мая на проводимых в ауле Бжедугхабль похоронах в нарушение ограничительного режима, установленного указом главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года, собралось более 500 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В дальнейшем некоторые гости обратились в медицинское учреждение, где им диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Однако от госпитализации они отказались, отметили в пресс-службе.

"Прокуратура района внесла в адрес глав администраций муниципальных образований "Красногвардейский район" и "Садовское сельское поселение", а также руководства ОМВД России по Красногвардейскому району представления с требованием принять дополнительные меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, усилить контроль за соблюдением установленного режима ограничений, активизировать разъяснительную работу среди населения. Кроме того, в полицию передана соответствующая информация для решения вопроса о привлечении лиц, нарушивших установленный режим самоизоляции, к установленной законом ответственности", - добавили в пресс-службе прокуратуры республики.

Сейчас в Красногвардейском районе отмечается самый высокий в регионе рост числа инфицированных: на лечении находится 171 человек, из них 104 человека - на амбулаторном лечении, 67 жителей района госпитализированы. В ночь на четверг умер один больной из Красногвардейского района, который находился в тяжелом состоянии. У 27-летнего молодого человека была диагностирована двусторонняя пневмония с тотальным поражением легких. По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 591 человека, на лечении находятся 309 человек, с начала пандемии в республике выздоровели 274 человека, умерли девять.