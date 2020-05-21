Эксперт: злоупотребление алкоголем во время пандемии привело к скачку смертности в России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян отказаться даже от одного бокала вина по вечерам и заменить употребление алкоголя физической активностью для борьбы со стрессом. Он сообщил ТАСС, что в апреле - мае во время режима самоизоляции отмечен скачок смертности именно из-за увеличения продаж и потребления алкоголя.

"Мы пытаемся проанализировать эту ситуацию: как сказалось увеличение продаж алкоголя на смертность. Причем это смертность не прямая от алкоголя, а от заболеваний, которые ассоциируются с злоупотреблением алкоголем - расстройство ритма сердечной деятельности, инсульты, инфаркты, вот такие острые состояния, - рассказал Брюн агентству. - Тут растет смертность в работоспособном возрасте. Апрель - май, концовка марта, говорим об этом времени. Это люди, которые работали, [потом] сидели дома на самоизоляции, у них возросла тревога, увеличивается расстройство, растет агрессия, как вариант суррогатного самолечения - алкоголь. Это постоянное употребление алкоголя, которое нарушает работу сердца. Мы можем экстраполировать эту идею на то, что роль алкоголя в смертности может быть существенной".

Спорт в борьбе со стрессом

Брюн призвал россиян больше двигаться, снимать стресс движением, ходьбой, спортом.

"Все эти негативные эмоции, которые возникают на самоизоляции, можно купировать, компенсировать двигательной активностью, - отметил он. - Если человек начинает хотя бы дома двигаться и тратить энергию, любая эмоция требует выхода наружу, и это движение. Это зарядка, физкультура, спортивные занятия. Еда - плохая замена. Человек будет толстеть, и это вызывает дополнительные негативные настроения".

Отвечая на вопрос, вреден ли всего один бокал вина за ужином, Брюн ответил утвердительно. "Я могу совершенно точно сказать, [что вреден], у нас есть такой маркер злоупотребления алкоголем, и он показывает злоупотребление, если человек выпивает порядка 50 миллилитров крепкого алкоголя ежедневно в течение месяца. Ели это перевести на крепленое вино, то это будет 100, а если на сухое, то 200. Это же условные цифры, одному 100 много, другому - 200. И если человек в день столько выпивает, это значит, что он уже злоупотребляет. И токсическое действие алкоголя сказывается, прежде всего вызывает аритмии сердечной деятельности. Аритмии при других патологических состояниях вызывают смерть. Опасное дело, должна быть внутренняя ответственность перед своим здоровьем, перед самим собой, перед своей семьей", - добавил он.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.