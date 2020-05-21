Глава Минздрава Чечни сообщил, что число случаев коронавируса в регионе превысило 1 тыс.

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов появился в эфире ЧГТРК "Грозный" после двухдневного перерыва и сообщил о ситуации с коронавирусом в регионе. Он рассказал, что количество заразившихся в регионе превысило 1 тыс. человек.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова, министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова и руководителя ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева с поражением легких. Дудаев сообщил ТАСС, что сам находится на работе, а слухи о болезни возникли, когда Сулейманов не появился в эфире ЧГТРК "Грозный" с ежедневным отчетом о ситуации с распространением коронавируса в республике из-за загруженности на работе. Однако, по словам Дудаева, непоявление министра было связано с его загруженностью. Помощник главы Чечни также сообщил, что Кадыров лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике.

"На сегодняшний день в Чеченской Республике положительные тесты получены у 1 026 человек, из них 635 выписаны в связи с выздоровлением. 11 человек, несмотря на все усилия медиков, мы потеряли. Среди госпитализированных пациентов 13 человек находится на аппаратах искусственной вентиляции легких, более 300 - на кислородной поддержке", - сообщил глава ведомства и призвал жителей соблюдать режим самоизоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.