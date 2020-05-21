Группы в детсадах и плитки шоколада. Как бизнес и волонтеры в ЮФО поддерживают медиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Волонтеры, власти, бизнесмены и просто неравнодушные жители Южного федерального округа (ЮФО), где число случаев заражения коронавирусом достигло 10,7 тыс. человек, помогают медицинским работникам бороться с распространением коронавируса: передают им средства индивидуальной защиты, организовывают дополнительные группы в частных детских садах для их детей и даже обеспечивают кондитерскими изделиями.

Как рассказал ТАСС руководитель Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, за 1,5 месяца с момента запуска акции "ЧеленджДобра" в регионе волонтеры собрали более 10 тыс. масок и респираторов, около 200 тыс. пар одноразовых бахил и две тысячи многоразовых бахил, сшитых жителями региона специально для врачей.

"Только для краснодарской городской больницы скорой помощи мы передали более 2 тонн продуктов питания, которые предоставили на безвозмездной основе в качестве благотворительной помощи социально ориентированные предприниматели и представители национальных диаспор, проживающих в Краснодарском крае. В общей сложности в муниципальные больницы передано более 10 тонн продукции для врачей", - рассказал собеседник агентства.

В Калмыкии активисты ОНФ и волонтеры-медики в рамках акции #МыВместе оказали помощь Республиканской больнице имени П.П. Жемчуева и передали медработникам 30 защитных костюмов и столько же защитных очков. "В условиях пандемии средства индивидуальной защиты расходуются быстро, а врачам они необходимы ежедневно. Поэтому штаб взаимопомощи старается при любой возможности оказать поддержку не только пожилыми маломобильным гражданам, но и медицинским работникам. Средства индивидуальной защиты закуплены за счет пожертвований от различных организаций и неравнодушных граждан, переданных в фонд акции #МыВместе", - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Калмыкии Баатр Мергульчиев.

Понимая, в какой напряженной обстановке приходится работать медикам, бизнесмены не упускают возможности их порадовать, хотя бы в мелочах. Так, российская кондитерская фабрика "Победа" передала в Ростов-на-Дону медицинскому персоналу центральной городской больницы №1 им. Н. А. Семашко очередную партию шоколада. Врачебные составы отделений, работающих с пациентами с коронавирусом, получили 300 плиток шоколада общим весом 30 кг.

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края организовали доставку продуктов и товаров первой необходимости пенсионерам, а также направили свои личные средства на поддержку медицинских работников региона, которые оказывают помощь зараженным коронавирусной инфекцией. К примеру, Каневской ЦРБ передан легковой автомобиль.

Внимание и контроль

В условиях напряженного графика работы медики не могут проводить много времени с детьми, однако многие детские сады закрыты, а дежурные группы переполнены. Проблему решить помогают частные детские сады: для медиков одного из районов Астрахани частный детский сад открыл дежурную группу.

"Обратилась врач из поликлиники, сказала, что муниципальный садик не принимает малышей, а ей нужно ходить на работу. Пришла уточнить стоимость, потому что зарплата медработников не всегда позволяет оплатить частный сад. Я сказала, что возьму только за питание ребенка, посчитали, вышло в четыре раза дешевле", - рассказала ТАСС руководитель частного детского сада Ирина Васильева. Чуть позже, уточнила директор садика, к ней обратились еще несколько медработников, которые столкнулись с той же ситуацией. "Девять малышей сейчас в дежурной группе. Полностью взять на себя оплату не могу, ситуация сейчас крайне сложная", - добавила она.

Власти Крыма приняли решение обратиться в Минздрав РФ с предложением включить медицинских работников в льготную категорию при поступлении их детей в детские сады.

Чтобы узнать, в чем еще нуждаются задействованные в борьбе с коронавирусом медицинские работники, в Калмыкии прокуратура разместила обращение региональным медикам, призвав их круглосуточно обращаться по телефонам горячей линии с теми или иными жалобами на нарушения в регионе. Все они будут учтены в ходе масштабной проверки, в том числе по исполнению поручения президента о выплате денежных средств стимулирующего характера.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.