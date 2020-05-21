Власти Ленобласти выплатят по 3 тыс. рублей детям с ограниченными возможностями 16-18 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области предоставят единовременные выплаты в размере 3 тыс. рублей семьям с детьми-инвалидами в возрасте 16-18 лет, которые проживают в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областной администрации в четверг.

"Правительство постановляет: установить единовременную денежную выплату в размере 3 тыс. рублей детям-инвалидам, родившимся в период с 1 июня 2002 по 1 июля 2004 года, проживающим на территории Ленинградской области", - говорится в документе.

Как следует из постановления, право на получение средств предоставляется родителям или законным опекунам, деньги выплачиваются на основании документов, подтверждающих инвалидность ребенка и факт проживания на территории Ленинградской области. Выплата средств производится в течение пяти дней, деньги будут предоставлены из бюджета региона.

Ранее в пресс-службе региона сообщали, что область выплатит по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте с 16 до 18 лет льготникам, а также безработным и приостановившим работу индивидуальным предпринимателям. Всего на выплаты будет направлено 9 млн 369 тыс. рублей.