"Известия": число разводов на Дальнем Востоке выросло из-за условий льготной ипотеки

ТАСС, 22 мая. Количество разводов среди жителей Дальнего Востока увеличилось на 11% в 2020 году по сравнению с прошлым годом в том числе из-за возрастных ограничений для участия в программе "Дальневосточная ипотека". Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на данные банка ВТБ.

Льготную ипотеку под 2% годовых на Дальнем Востоке могут взять семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, а хотя бы один из них зарегистрирован в дальневосточном регионе. При этом в случае разведенного супруга обязательным условием является также наличие детей до 18 лет.

"Мы столкнулись с тем, что некоторые семьи, в которых один из супругов старше 35 лет, фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки", - сообщил изданию заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, добавив, что банк выступает за снятие возрастного ограничения. "На наш взгляд, достаточно, чтобы возраст хотя бы одного из супругов был до 35", - отметил он, указав, что ВТБ готовит обращения в правительство по этой теме.

Проблему роста фиктивных браков в регионе подтвердили изданию в Промсвязьбанке, Совкомбанке и банке "Открытие". В этих банках также выступили в поддержку изменений требования к возрасту заемщиков по программе "Дальневосточная ипотека".

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.