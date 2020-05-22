Власти Китая за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Китайские власти за прошедшие сутки выявили в материковой части страны четыре случая инфицирования коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, в медицинских учреждениях Китая находятся 82 пациента с вирусом (за минувший день выздоровели шесть), только у восьми из них вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. Среди новых случаев два местных были зарегистрированы в северо-восточной провинции Цзилинь, остальные два - ввозные. За все время выявлено 1 711 инфицированных, прибывших из-за рубежа, из них 1 668 уже выздоровели. Количество заразившихся коронавирусом, приезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти полностью закрыта для иностранцев, однако сохранены несколько международных авиарейсов, которыми и могут воспользоваться китайские граждане.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,3% заразившихся. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки статистики), показатель смертности составляет 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае не осталось регионов, где число заразившихся превышает 30. Первое место по количеству инфицированных занимает провинция Цзилинь, там лечение проходят 25 человек. На территории 20 из 31 административной единицы инфицированных нет совсем, в остальных - от одного до 20.

Китайские власти не включают в общую статистику и упоминают в отдельной графе носителей вируса без симптомов, которых в КНР насчитывается 365, в том числе 35 случаев было зарегистрировано за минувший день. Примерно 75% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в центральной провинции Хубэй, где более четырех месяцев назад возник первый очаг пандемии.

Правительство Китая обеспечивает карантинный режим примерно для 4,9 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. Уровень реагирования на риск распространения коронавируса на большей части территории страны постоянно понижается, хотя повсеместно и сохраняются правила эпидемиологической безопасности, регламентирующие поведение в общественных местах. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли.