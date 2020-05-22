Национальный праздник лета Ысыах в Якутске пройдет онлайн из-за коронавируса

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Национальный праздник лета Ысыах Туймаады пройдет в Якутске в этом году в формате онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу мэр столицы республики Сардана Авксентьева в своем официальном аккаунте в Instagram .

"Остается ровно месяц до празднования главного якутского праздника. Долго размышляла и приняла непростое решение: в этом году Ысыах Туймаады пройдет в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Авксентьева отметила, что руководствовалась, прежде всего, необходимостью защиты здоровья старшего поколения. По ее словам, городской оперативный штаб, Совет старейшин города, организаторы, идеологи праздника "едины в своем решении, что долгожданный и благословенный Ысыах каждая семья должна отметить дома в самоизоляции".

"Риск заражения слишком высок, единственный способ не допустить распространения коронавируса - это исключить контакты между людьми. В настоящий момент разрабатывается программа онлайн-мероприятий", - сказала Авксентьева, добавив, что горожане также могут поделиться своими идеями на этот счет.

Ысыах Туймаады проходит в Якутске в священной местности Ус Хатын. В этом году его будут отмечать в 23-й раз. В прошлом году для горожан и гостей столицы на 20 площадках прошло более 100 культурно-обрядовых мероприятий, спортивных состязаний, игр и конкурсов. Это самый главный праздник в Якутии, он связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия. Традиционно праздник отмечают в день летнего солнцестояния - 21 июня.

Всего в Якутии зарегистрировано 997 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 410 человек, умерли шесть пациентов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.