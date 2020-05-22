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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Чукотки поощрят студентов-медиков за работу во время пандемии

На эти цели для 15 студентов выделено почти 321 тыс. рублей

АНАДЫРЬ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Чукотки материально поощрят студентов Чукотского многопрофильного колледжа, которые с конца марта проводили комплекс противоэпидимических мероприятий в аэропорту полуострова. Об этом ТАСС сообщила директор учебного заведения Любовь Махаева.

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"Наши студенты-медики встречали пассажиров из Москвы, Магадана, Хабаровска и других городов. Они измеряли температуру, заполняли документы, оказывали консультативную помощь. По приказу департамента образования за эту работу их поощрят материально", - рассказала ТАСС Любовь Махаева.

На эти цели из резервного фонда регионального правительства выделено почти 321 тыс. рублей. Всего в аэропорту работали 15 студентов.

Со 2 апреля на Чукотке действует режим самоизоляции, который распоряжением губернатора округа продлен до 31 мая. В настоящий момент на полуострове официально подтвержденных 56 случаев заражения коронавирусом, 24 человека выздоровели.

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