Дефицит кадров на Дальнем Востоке восполнят студентами и безработными

Число официально зарегистрированных безработных россиян, как ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, достигло 1,6 млн человек и продолжит расти в мае и июне. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ составить программу действий по стабилизации на рынке труда, а в четверг, 21 мая призвал агрохолдинги дополнительно организовать летнюю работу для студентов.

ТАСС, 22 мая. Предприятия Дальнего Востока, на которых трудились вахтовые работники из других регионов и иностранцы, с началом пандемии коронавируса столкнулись с кадровыми проблемами. Закрытие государственных границ и затраты на обсервацию приезжих сотрудников вынудили их активнее привлекать местных жителей - прежде всего, студентов и тех, кто остался без работы. Для этого в регионах округа внедряют новые образовательные программы.

"Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) ведет ряд проектов, направленных на поддержку дальневосточных предприятий, которые столкнулись с необходимостью решения кадровых проблем из-за пандемии. В июне стартует летний трудовой сезон студенческих строительных отрядов, и мы прорабатываем возможность замещения иностранной рабочей силы бойцами студотрядов. Якутия, Бурятия, Приморский, Забайкальский, Хабаровский и Камчатский края, Амурская и Сахалинская области планируют активно привлекать молодых ребят на строительные объекты и путину", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора АРЧК Гасан Гасанбалаев.

По его словам, для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) агентство готовит проект по переобучению российских специалистов востребованным специальностям. Кроме того, АРЧК через портал "Работа на Дальнем Востоке" подбирает работодателям российских специалистов, которые должны заменить иностранцев. "Например, в настоящий момент идет подбор для строительной компании "Голдгеопром" из Забайкальского края, приморского сельхозпредприятия "Легендагро", угольной компании "Колмар" из Якутии", - уточнил заместитель генерального директора агентства.

В Приморье и Еврейской автономной области (ЕАО) студентов и других местных жителей решили привлечь к посевной. В прошлые годы в этих работах там участвовали граждане Китая, которые теперь не могут въехать в Россию. По данным начальника управления сельского хозяйства правительства ЕАО Александра Пащенко, аграрная отрасль региона не досчиталась 1,3 тыс. работников. Заменить их решили местными жителями и гражданами из стран ближнего зарубежья.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса на этой неделе даже провел онлайн-ярмарку вакансий, во время которой партнеры вуза предложили студентам и выпускникам свыше тысячи мест для трудоустройства и прохождения практики. АРЧК на этой ярмарке предложило молодым людям почти 700 мест для практики, стажировки и работы. Все предложения разместили на сайте регионального центра "Старт-карьера".

Обучить желающих

Дефицит рабочих в строительной отрасли обсуждали на этой неделе и на заседании рабочей группы по реализации программы "Дальневосточная ипотека" под председательством главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова. По информации министерства, из-за ограничений на привлечение иностранных работников строительство новых домов временно откладывается в Забайкалье - прежде их возведением преимущественно занимались граждане соседнего Китая.

При этом Забайкальский краевой центр занятости населения помог строительной компании "Энергожилстрой" подобрать для работы местных жителей. Специалисты отобрали свыше 400 анкет безработных с опытом в строительной отрасли, более ста человек приглашены в компанию на собеседование. Отобранных для работы жителей Забайкалья бесплатно обучат в Читинском техникуме отраслевых технологий и бизнеса.

С такой же проблемой столкнулись строители в Бурятии, где на стройках в прошлом также работали граждане КНР. "[Среди местных жителей] желающие работать есть, но уровень квалификации у них низкий. Предлагаем направить усилия на то, чтобы повысить их квалификацию по трем категориям - плотники, бетонщики, арматурщики. Провести экспресс-обучение, и не просто обучать, а с учетом современных технологий", - приводит пресс-служба республики слова председателя правления ассоциации "Строители Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия" Геннадия Доржиева.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оперативно организовать обучение специалистов с практическими занятиями на строительных площадках. "Мы должны заняться этим, создать условия, чтобы наша строительная отрасль получила новое развитие, основывающееся на местных специалистах", - сказал он.

Заменить вахтовиков

Вахтовые рабочие трудятся на большинстве горнорудных и нефтедобывающих предприятий Дальнего Востока, заняты они и при проведении путины. О необходимости ухода от работы исключительно вахтовым методом и закрепления сотрудников на местах ранее заявлял и вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. По его словам, часть работников таких предприятий должна жить на месте, а не приезжать из других регионов, так как "иначе развивать Дальний Восток довольно сложно".

Пандемия коронавируса во многом ускорила этот процесс, поскольку привлечение на работу вахтовиков обернулось для бизнеса дополнительными затратами. К примеру, по словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, только рыбопромышленные предприятия ДФО во время проведения лососевой путины 2020 года потратят около 2,2 млрд рублей на соблюдение введенных требований по обследованиям и помещению в обсервацию работников из других регионов.

Для оптимизации расходов рыбопромышленные предприятия на Камчатке стали активнее привлекать на путину местных жителей, на которых обсервационные правила при перемещении внутри региона не распространяются. В руководстве региона рассказали, что в этом году на путине ожидают около 6 тыс. камчатцев, что вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Переобучение безработных или находящихся под угрозой увольнения людей намерены начать и в Якутии. Это позволит региону решить две проблемы: помочь работающим в республике предприятиям восполнить дефицит работников и снизить уровень безработицы. Глава региона Айсен Николаев заявил о необходимости проведения краткосрочных курсов для оставшихся без работы жителей Якутии на базе средних специальных учебных заведений.

Власти Якутии планируют трудоустроить местных жителей и на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома" и откуда продолжается вывоз вахтовых рабочих из-за выявления очага заражения коронавирусом. Из 10,6 тыс. человек, которые работают на месторождении, жителями республики являются 240 человек, остальные - выходцы из 78 регионов страны. Власти региона заявили о заинтересованности в том, чтобы производственные процессы на месторождении продолжились, однако, по их мнению, "необходимо воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы трудоустроить как можно больше людей из числа местного населения".

По мнению бизнес-омбудсмена Якутии Альбины Кычкиной, занятость населения нужно повышать, чтобы нормализовать экономику и деловую жизнь. "Необходимо повышение занятости, включая стимулирование самозанятости населения, проведение общественных работ в летнее время. От доходов населения зависит, как быстро восстановятся малый и средний бизнес. И чтобы быстрее выйти из кризиса, необходимо поддержать высокотехнологические компании, сельское хозяйство и местное производство, которые могут стать драйверами региональной экономики. Именно такие компании обеспечат наибольшие темпы роста, новые рабочие места и повышение качества жизни населения", - сказала она.