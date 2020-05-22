Рособрнадзор впервые разрешил школьникам Чукотки сдать ЕГЭ в других регионах страны

АНАДЫРЬ, 22 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор разрешил старшеклассникам Чукотки сдавать ЕГЭ в других регионах страны по причине того, что жители северного региона традиционно летом вылетают за пределы полуострова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в окружном отделе оценки и контроля качества образования.

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии заявил, что проведение единого государственного экзамена в этом году начнется 29 июня, и его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.

"Из-за пандемии коронавируса сроки ЕГЭ сместились на сезон отпусков, так что многие школьники со своими родителями в это время будут находиться в других регионах страны. К подобной практике решено обратиться впервые", - сказали ТАСС в окружном отделе оценки и контроля качества образования.

Отмечается, что для сдачи экзаменов в других регионах страны выпускникам необходимо заранее прийти с заявлением в окружной департамент образования, а затем найти региональный центр обработки информации (РЦОИ) нужного региона. Заявление в РЦОИ нужно подать не ранее, чем за две недели до начала экзаменов. После этого необходимо получить уведомление, где будет указан пункт проведения ЕГЭ.

Из-за угрозы распространения коронавируса школьники Чукотки перешли на дистанционное обучение с 1 апреля. Со 2 апреля на Чукотке действует режим самоизоляции, который распоряжением губернатора округа продлен до 31 мая. В настоящий момент на полуострове официально подтвержденных 56 случаев заражения коронавирусом, 24 человека выздоровело.