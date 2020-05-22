ВЦИОМ: 44% россиян поддерживают идею объявления амнистии по случаю 75-летия Победы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Около половины россиян положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Такие данные следуют из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу на сайте организации.

"Каждый второй россиянин (50%) одобрительно относится к амнистии - смягчению наказания или освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, а также прекращению уголовного преследования. Чаще это мужчины (58%) и молодые люди в возрасте 18-24 лет (63%). В той или иной степени не одобряют меру смягчения наказания четверть наших соотечественников (25%)", - заявляют во ВЦИОМ. Согласно исследованию, амнистию для лиц, совершивших экономические преступления небольшой тяжести, считают допустимой 67% россиян. Доля тех, кто поддерживает амнистию для людей, совершивших экономические преступления средней тяжести, составляет 46% из числа опрошенных.

"Когда речь идет о преступлениях, угрожавших безопасности человека, то 44% респондентов считают возможной амнистию для тех, кто совершил преступление небольшой тяжести, 25% опрошенных считают, что под амнистию могут попасть лица, совершившие преступления средней тяжести. Идею провести амнистию заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести в связи с 75-летием Победы поддерживают 44% россиян, чаще мужчины (53%) и россияне в возрасте 45-59 лет (52%). Не поддерживают эту идею 37% респондентов", - следует из данных ВЦИОМ.

Среди причин, по которым россияне поддерживают идею амнистии, респонденты называют необходимость дать второй шанс оступившимся (17%), порядка 14% считают, что люди могут осознавать ошибки и исправляться. Еще 14% опрошенных назвали причиной поддержки амнистии возможные судебные ошибки, по 7% считают, что амнистию нужно провести в честь большого праздника, по причине гуманности, а также из-за различных ситуаций, приведших к преступлению. Противники проведения амнистии объясняют свою точку зрения тем, что преступники должны понести наказание и ответить за свои проступки (44%).

"Когда представители СПЧ и Госдумы в апреле этого года публично комментировали отказ от идеи проведения амнистии к 75-летию Победы, официальной причиной этого они назвали отсутствие такой законодательной инициативы в российском парламенте. А неофициально - данные некоего опроса, согласно которому якобы у россиян отсутствует запрос на проведение амнистии, и большая часть населения эту идею не поддерживает. К правозащитникам, членам ОНК, региональным бизнес-омбудсменам и уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову поступала информация, что запрос на амнистию есть. Такие же данные нам предоставляли и адвокаты, работающие в Москве и регионах", - сообщил ТАСС глава организации "Ассоциация защиты бизнеса", общественный помощник бизнес-омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи, по заказу которого и было проведено исследование ВЦИОМ.

"Сейчас, используя эти данные, мы намерены еще раз пройти весь бюрократический путь для того, чтобы добиться амнистии. У нас есть предложения, мы будем работать с теми, кто внесет эту инициативу в Госдуму. И мы намерены использовать все законные рычаги воздействия, чтобы провести данную инициативу", - заключил правозащитник.