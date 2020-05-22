Коэффициент распространения коронавируса в России и Москве поднялся до 0,93 и 0,79

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в пятницу вырос на 0,02 - до уровня 0,93. В столице за последние сутки этот показатель также увеличился - до 0,79 с 0,74 днем ранее, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, удерживается ниже единицы в шести регионах помимо Москвы: в Подмосковье (0,95), Санкт-Петербурге (0,88), Нижегородской области (0,84), Мурманской области (0,97), Краснодарском крае (0,97) и в Тульской области (0,96). В Дагестане, где за последние сутки выявили 109 новых случаев, этот показатель поднялся до 1,08. Один из самых высоких коэффициентов - 3,3 - отмечается в Красноярском крае, где на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОКе - зафиксирована крупная вспышка заболевания, заражение подтверждено более чем у тысячи человек.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.