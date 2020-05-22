Коронавирус подтвердился у четырех сотрудников Сакской больницы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 10 человек в Крыму, в том числе в новом очаге инфекции у лифтера, повара и двух медработников Сакской районной больницы, сообщила в пятницу на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Это сотрудники Сакской районной больницы. <...> По той информации, которая есть сейчас, они не связаны с предыдущими очагами, не относились к числу контактных по ранее подтвержденным случаям. К сожалению, это лица, работающие в больнице, которые имеют широкий круг общения. У нас была ситуация в Красногвардейском районе, когда заболел лифтер, аналогичная ситуация здесь", - сказала Пеньковская.